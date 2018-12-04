Автомобили из Америки штрафуют за несоответствие сертификации

В Украине активно распространяется повод штрафов водителей автомобилей, которые не соответствуют нормам сигнальных огней, прописанных в стандартах сертификации. Так, владельца Tesla Model S оштрафовали за то, что машина подавала сигналы о повороте красным светом вместо желтого.

Как сообщает канал «2+2», владелец машины согласился и оплатил штраф по незнанию. О чем в последствии сообщили адвокаты.

На самом деле ГОСТ от 2010 года не запрещает использование сигнальных огней в красном цвете. Видимо, полиция не совсем разобралась в сертификации автомобилей и патрульные, в этом случае, руководствовались более поздней редакцией.