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Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей, - Парубий

Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей, - Парубий

Представители парламентов Украины и Южной Кореи обсудят вопрос безвизового режима между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера парламента Андрея Парубия на телеканале “Рада”.

Он отметил, что на сегодня Южная Корея является одной из наиболее динамичных экономик в мире. На 10-14 декабря запланирован его визит в Сеул.

“Мы на пороге важных решений. Я планирую уже дойти до финишного этапа обсуждения решения о безвизе между Украиной и Южной Кореей “, – сообщил Парубий.

По его словам, стороны также подпишут межпарламентское соглашение.

“Мы надеемся на поддержку и помощь в переоснащении, в реформе электронной системы “Рада”, которую сегодня готовит аппарат. Конечно, будет важно рассказать об аспекте безопасности и заручиться поддержкой Южной Кореи”, – добавил Парубий.

Напомним, в конце сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. После того, как соглашение официально вступит в силу, украинцам для поездок в Уругвай достаточно будет биометрического паспорта.

По материалам РБК-Украина
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