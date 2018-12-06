От малой приватизации Украина получила 456 миллионов гривен в 2018 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что от малой приватизации Украина в этом году получила 456 миллионов гривен. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Такую информацию глава правительства озвучил, отвечая на вопрос нардепа.

“От малой приватизации в этом году не 100 миллионов, а 456 миллионов (гривен – ред.)… точнее, 455,9 миллионов… Что касается большой приватизации. В чем была проблема и предыдущих правительств. В том, что в законодательстве о приватизации было семь разных законов. Эти законы были абсолютно закрыты, и формировали закрытые клубы покупки за копейки государственных активов”, – заявил Гройсман.