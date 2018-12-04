Инвесторы Grayscale и несколько Эфириум-китов извлекают пользу из падения цен на криптовалюты, скупая биткоины и эфир.

Траст Grayscale скупил 1% всех биткоинов.

По данным аналитической компании Diar, траст Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC) владеет теперь более чем 200 000 BTC своих клиентов, что означает, что компания — собственник 1% всех обращаемых на данный момент биткоинов, что больше любой другой компании в этой сфере.

Несмотря на продолжающийся уже почти целый год медвежий рынок, траст GBTC, открытый компанией Digital Currency Group в 2013 году, продолжает скупать BTC на регулярной основе. Компания зарабатывает 2% на размещаемых инвесторами активах, поэтому помогает клиентам удвоить их.

В то время как Grayscale увеличивает портфель в BTC, ценность активов упала до 826 млн долларов, самого низкого значения в текущем году.

Другие институциональные инвесторы также активно скупают основную криптовалюту. В середине ноября, когда прошла первая волна снижения цены, Мати Гринспан заявил, что клиенты eToro воспользовались падением цены и увеличили количество биткоинов в своих портфелях.