В какой валюте украинцы держат свои сбережения

Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги.

Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены на 3—4 месяца, и 5% — на первые полгода без работы и, соответственно, дохода, пишет Сегодня.

“Больше всего не имеющих сбережений украинцев среди тех, кому за 60, а меньше всего — среди тридцатилетних и сорокалетних, — говорят авторы исследования. — Характерно, что наибольшее число украинцев, не имеющих сбережений, приходится на областные центры, а меньше всего — среди сельских жителей”.

В целом по стране растет тенденция к запасливости: по сравнению с февралем 2017-го откладывать деньги стало на 4% больше украинцев, а число тех, кто смог накопить на год и более безбедной жизни, увеличилось на 2%.

Что касается валютных предпочтений, то украинцы по традиции предпочитают “зеленые”.

Доллары – 43% опрошенных.

Евро – 15%.

В других валютах – 2%.

Гривна – 12%.

Евро чаще считает выгодным вложением молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. В доллар свои запасы готовы переводить в основном украинцы среднего возраста — от 30 до 49 лет. Верой в гривну в основном живут пожилые — от 60 и старше.

Кстати, на портале finance.ua давно работает специальная программа “Бонус к депозиту”, которая позволяет получать еще больше с депозитов многих банков Украины. При чем повышенные процентные ставки можно получать как по депозитам в гривне, так и по депозитам в долларах и евро.

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