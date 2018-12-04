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Стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за 10 млн долларов

Стажер Google по ошибке запустил рекламную кампанию за 10 млн долларов

Сотрудник компании Google по ошибке запустил в сеть рекламную кампанию, которая могла обойтись американской корпорации в 10 миллионов долларов.

“Стажер Google во время демонстрации того, как действует электронная система размещения рекламы в сети, по ошибке нажал не на ту клавишу. В итоге тестовое рекламное объявление, представлявшее из себя пустой желтый прямоугольник, появилось на многочисленных сайтах Соединенных Штатов и Австралии, и было там активным около 45 минут”, – сообщает СМИ.

Как уточнили в издании, ситуацию усугубило еще и то, что сотрудник компании запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме реального времени, по цене, примерно в 10 раз превышающую среднерыночную.

Причем заказ, размещенный стажером, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламных объявлений при том, что стоимость аренды всей рекламной площади гораздо ниже и составляет от 2 до 4 долларов.

Ошибку, по данным ресурса, удалось заметить спустя лишь три четверти часа. За это время рекламу от Google опубликовали у себя многочисленные сайты и мобильные приложения. Компания уже пообещала компенсировать затраты тем, кто разместил ее тестовый логотип.

“Учебное упражнение по размещению рекламы привело к ошибке, которая обернулась реальными затратами для опубликовавших рекламу сайтов в течение 45 минут. Как только об этой непреднамеренной ошибке стало известно, мы быстро сработали для того, чтобы остановить рекламную кампанию”, – цитирует издание Google. Во что это обойдется корпорации с оборотом около 60 млрд долларов в год, не сообщается. Согласно информации источников, речь потенциально может идти о 10 млн долларов. О судьбе стажера и его куратора не сообщается.

По материалам ИТАР-ТАСС
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