Турция потеснила страны ЕС в импорте украинского подсолнечника

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Турция нарастила закупки украинских маслосемян до 7,6 тыс. тонн против 0,6 тыс. тонн годом ранее, потеснив при этом страны ЕС.
Об этом сообщили аналитики Украгроконсалт.
В целом в первые два месяца текущего сезона экспорт составил 13 тыс. тонн, что вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
В октябре 2018/19 сезона Украина экспортировала 10,4 тыс. тонн подсолнечника против 2,6 тыс. тонн в прошлом месяце и 3,6 тыс. тонн в октябре прошлого года.
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