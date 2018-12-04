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В Бразилии суд заблокировал слияние Boeing и Embraer

В Бразилии суд заблокировал слияние Boeing и Embraer

Федеральный суд Бразилии заблокировал фактическое поглощение корпорацией Boeing коммерческой части бразильской авиакомпании Embraer через создание совместного предприятия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебное решение.

Сделка по созданию СП для производства региональных машин на базе подразделения коммерческих самолетов Embraer была анонсирована в июле этого года, когда компании заключили предварительное соглашение.

По нему Boeing должен владеть 80% акций предприятия, а Embraer — 20%. Коммерческий сегмент бразильской компании был оценен в $4,75 млрд. После закрытия сделки оперативное управление СП должно было перейти к Boeing.

Судебный иск был подан четырьмя конгрессменами с левой Рабочей партией Бразилии к правительству страны и Embraer. Истцы требовали заморозить переговоры по сделке, опасаясь, что она ухудшит условия бразильских рабочих. Судья Викториу Джузиу Нету усомнился в том, что предлагаемая сделка будет полезной для Embraer.

«Причина очень проста, Boeing в этой транзакции ни от чего не отказывается», тогда как Embraer отказывается от своего прибыльного коммерческого подразделения, отметил он в своем заключении.

В портфеле Embraer есть сертифицированные новые региональные самолеты Embraer E-Jet E2 на 80-114 мест в зависимости от компоновки. Их прямым конкурентом является российский проект Sukhoi Superjet.

По материалам reuters.com
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