В Италии многодетным мигрантам прекратят выплату пособий

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С 2019 года в Италии пособие для малообеспеченных многодетных семей смогут получать только граждане Италии и других стран Евросоюза.
Соответствующую поправку в проект бюджета утвердила профильная комиссия Сената, сообщает il Fatto Quotidiano в четверг, 6 декабря.
В нынешней версии закона, действующего с 2016 года, сказано, что пособие могут получать как граждане Италии и других стран ЕС, так и иные иностранные граждане. Таким образом власти исключили мигрантов из числа получателей пособия.
Пособие по-прежнему может рассчитываться не более чем на трех детей, находящихся на иждивении, при этом повышен возраст детей, которые могут подпадать под это определение — с 18 до 26 лет.
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