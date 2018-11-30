В Италии многодетным мигрантам прекратят выплату пособий

С 2019 года в Италии пособие для малообеспеченных многодетных семей смогут получать только граждане Италии и других стран Евросоюза.

Соответствующую поправку в проект бюджета утвердила профильная комиссия Сената, сообщает il Fatto Quotidiano в четверг, 6 декабря.

В нынешней версии закона, действующего с 2016 года, сказано, что пособие могут получать как граждане Италии и других стран ЕС, так и иные иностранные граждане. Таким образом власти исключили мигрантов из числа получателей пособия.

Пособие по-прежнему может рассчитываться не более чем на трех детей, находящихся на иждивении, при этом повышен возраст детей, которые могут подпадать под это определение — с 18 до 26 лет.