Киевсовет в первом чтении поддержал расторжение договора аренды с застройщиком на Осокорках

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Киевсовет в первом чтении поддержал расторжение договора аренды с компанией “Контактбудервис”, которая планировала построить на Осокорках жилой комплекс “Патриотика на озерах”. Такое решение поддержали 94 депутата Киевсовета.
Депутаты Киевсовета из фракции “Свобода” наставали на принятии проекта в целом, но секретарь Киевсовета Владимир Прокопив настоял, чтобы проект решения отправили на доработку для подготовки ко второму чтению.
“Мы обращались к застройщику, чтобы он сделал подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов. Парки отдыха, сады, школы — все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Мы планировали рассмотреть этот макет на градостроительном совете, однако застройщик этого не сделал. Поэтому мы вынесли на голосование проект решения о расторжении договора аренды”, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета 28 ноября поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком “Контактбудсервис” на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания-застройщик должна городскому бюджету 65 млн гривен за аренду земли, а освоение участка должны были начать еще до 2008 года.
В то же время застройщик (банк “Аркада”) не планирует отказываться от своего намерения построить на этой территории ЖК “Патриотика на озерах” из 40 домов.
Он отмечает, что 5 декабря Окружной административный суд города Киева в полном объеме отказал в удовлетворении иска общественной организации “Экопарк Осокорки” к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, касающегося отмены разрешения на строительство, выданного ООО “Контактбудсервис”.
В банке “Аркада” отмечают, что решением суда подтверждена законность выполнения застройщиком строительных работ в жилом массиве Осокорки-Центральные.
Напомним, в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду ООО “Контактбудсервис” (сейчас находится в состоянии приостановления деятельности) пять земельных участков в Дарницком районе Киева. Площадь всех участков составляет 176 га.
На протяжении 12 лет этими земельными участками мало кто интересовался, а на улице Коллекторной в столице образовалась стихийная мусорная свалка.
Застройщик, банк “Аркада”, пообещал убрать свалку, но для этого он планирует построить на этом участке более 40 25-этажных домов.
Срок аренды участков истекает в 2020 году, и “Аркада” намерена максимально застроить территорию возле озера Небреж до этого времени.
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