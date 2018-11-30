Киевсовет в первом чтении поддержал расторжение договора аренды с застройщиком на Осокорках

Киевсовет в первом чтении поддержал расторжение договора аренды с компанией “Контактбудервис”, которая планировала построить на Осокорках жилой комплекс “Патриотика на озерах”. Такое решение поддержали 94 депутата Киевсовета.

Депутаты Киевсовета из фракции “Свобода” наставали на принятии проекта в целом, но секретарь Киевсовета Владимир Прокопив настоял, чтобы проект решения отправили на доработку для подготовки ко второму чтению.

“Мы обращались к застройщику, чтобы он сделал подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов. Парки отдыха, сады, школы — все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Мы планировали рассмотреть этот макет на градостроительном совете, однако застройщик этого не сделал. Поэтому мы вынесли на голосование проект решения о расторжении договора аренды”, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, во время последнего заседания земельная комиссия Киевсовета 28 ноября поддержала проект решения о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком “Контактбудсервис” на Осокорках. Профильный департамент настаивает, что компания-застройщик должна городскому бюджету 65 млн гривен за аренду земли, а освоение участка должны были начать еще до 2008 года.

В то же время застройщик (банк “Аркада”) не планирует отказываться от своего намерения построить на этой территории ЖК “Патриотика на озерах” из 40 домов.

Он отмечает, что 5 декабря Окружной административный суд города Киева в полном объеме отказал в удовлетворении иска общественной организации “Экопарк Осокорки” к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, касающегося отмены разрешения на строительство, выданного ООО “Контактбудсервис”.

В банке “Аркада” отмечают, что решением суда подтверждена законность выполнения застройщиком строительных работ в жилом массиве Осокорки-Центральные.

Напомним, в 2005 году Киевсовет своим решением передал в аренду ООО “Контактбудсервис” (сейчас находится в состоянии приостановления деятельности) пять земельных участков в Дарницком районе Киева. Площадь всех участков составляет 176 га.

На протяжении 12 лет этими земельными участками мало кто интересовался, а на улице Коллекторной в столице образовалась стихийная мусорная свалка.

Застройщик, банк “Аркада”, пообещал убрать свалку, но для этого он планирует построить на этом участке более 40 25-этажных домов.

Срок аренды участков истекает в 2020 году, и “Аркада” намерена максимально застроить территорию возле озера Небреж до этого времени.