Открыта продажа билетов на "новогодние" поезда: самые популярные направления

Украинцы, наконец, могут приобрести железнодорожные билеты на период новогодних праздников – продажа проездных документов открылась.

В этом году купить билеты на конец декабря можно не ранее, чем за три недели, поэтому в первый день после их поступления в онлайн-продажу, украинцы парализовали работу онлайн-сервиса – нагрузка на сервер перевозчика увеличилось в шесть раз.

“Вчера были небольшие технические проблемы с сервисом онлайн-бронирования. Почему это произошло? Если мы обычно продаем через сервис где 65-70 тыс. билетов, вчера мы продали 170 тыс. То есть, нагрузка на наш ресурс была чрезвычайно велика. Она была аномальной. Поэтому многие пассажиры столкнулись с некоторыми техническими проблемами. Уже по состоянию на вчерашний вечер эти проблемы были устранены, и сегодня сервис работает в штатном режиме”, – говорит замдиректора департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения “Укрзализныци” Александр Красноштан.

Сегодня, 6 декабря, на центральном киевском ж/д вокзале в основном находятся люди, которые пытались купить билеты онлайн, но из-за сбоя системы не смогли этого делать. Из-за ажиотажа работу касс продлили до 12 ночи.

Самые распространенные направления, куда хотят приобрести билет – курорты. Люди охотно едут во Львов, Черновцы, Ивано-Франковск или Ужгород.

В “Укрзализныце” объяснили, что намеренно закрыли онлайн продажу групповых билетов – чтобы избежать спекуляций. С той же целью в Украине временно запретили сдавать ж/д-билеты через интернет.

А вот индивидуальные билеты уже можно приобрести на сайте – проблему с продажей онлайн уладили, поэтому не обязательно ехать в железнодорожные кассы.

Для удобства, перевозчик увеличил количество поездов на туристические направления, впрочем, реализацию билетов на них начнут уже после того, как распродадут билеты на поезда, курсирующие круглый год. В УЗ советуют мониторить появление билетов на сайте.

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