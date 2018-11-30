7 способов экономить на такси: как ездить и не переплачивать



Поездки на такси – самый удобный, но и затратный вид передвижения. Впрочем, расходы на него можно уменьшить процентов на 50. Все дело в том, что рынок такси живет в условиях жесткой конкуренции. Только в Киеве, по данным портала Taxi.in.ua, сегодня работает 113 служб такси. У каждой своя тарифная сетка, акции и программы лояльности.

Журналист finance.ua Валентина Червоножка подготовила 7 советов, с помощью которых можно (и нужно!) экономить на такси.

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