7 способов экономить на такси: как ездить и не переплачивать

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Поездки на такси – самый удобный, но и затратный вид передвижения. Впрочем, расходы на него можно уменьшить процентов на 50. Все дело в том, что рынок такси живет в условиях жесткой конкуренции. Только в Киеве, по данным портала Taxi.in.ua, сегодня работает 113 служб такси. У каждой своя тарифная сетка, акции и программы лояльности.
Журналист finance.ua Валентина Червоножка подготовила 7 советов, с помощью которых можно (и нужно!) экономить на такси.
Кстати, finance.ua помогает не только экономить, но и зарабатывать. Мы договорились с банками, чтобы читатели портала получали “бонусы” к процентной ставке по депозитам. Деньги никогда не помешают, верно? Тем более, что выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.
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