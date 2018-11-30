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Межбанк: доллар упал на дефиците гривни и нехватке покупателей СКВ

Межбанк: доллар упал на дефиците гривни и нехватке покупателей СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,965/27,980 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились робкие признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало символическое повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 51 178,3 млн. грн. к отметке 51 550,7 млн. грн.

Выйдя в реальную сферу около 10.06, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,87/27,91 UAH/USD.

Тем временем, по состоянию на 10.19 котировки «американца» на межбанке сузили спред, понизив офера к отметке 27,87/27,88 UAH/USD, подтверждая это направление тренда двусторонней торговлей долларом.

Около 10.34 валютный межбанк сохранил прежние действующие цены 27,87/27,88 UAH/USD. Но реальные сделки были свернуты. «Все притихли, ждем регулятора», – прокомментировал ситуацию наш консультант.

К 10.53 котировки безналичного «американца» на межбанке немного приподнялись к цифре 27,88/27,89 UAH/USD. Прямой результат выкупа «лишней» СКВ с платформы Matching по 27,88 UAH/USD.

По состоянию на 11.15 котировки безналичного доллара оставались на отметке 27,88/27,89 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной торговлей. Гривневая интервенция НБУ похоронила надежды ожидавших дальнейшего снижения цен покупателей, которые инициировали свои операции, выравнивая спрос и предложение СКВ.

Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный выкупом «лишнего» «американца» регулятором с платформы Matching, сопровождался признаками «сжатия» на рынке гривневого ресурса, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo с уровня 16,00/18,00% к отметке 16,75/18,25% годовых.

Эта динамика, в значительной степени отражающая нехватку гривни, не согласуется с символическим ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,96 / 27,98
евро – 31,68 / 31, 67
российский рубль – 0,419/ 0, 420

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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