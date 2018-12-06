Wing будет доставлять грузы

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Гендиректор Wing, входящей в Alphabet, Джеймс Райан Берджесс объявил в Хельсинки о планах запустить будущей весной впервые в Европе тестирование сервиса по доставке грузов в Финляндии.
Wing была сформирована в отдельную компанию в июле этого года на базе одноимённого проекта Project Wing подразделения X, входящего в холдинг Alphabet, сообщает «3Dnews».
Компания сообщила, что последние 18 месяцев занималась тестированием сервиса доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов в юго-восточной Австралии в сотрудничестве с местными предприятиями, способного поставлять разнообразные продукты питания и напитки, медикаменты и предметы домашнего обихода.
Последние шесть лет Wing занимается разработкой небольших летательных аппаратов и автоматизированной системы навигации, с помощью которых можно будет поставлять различные грузы через несколько минут после поступления запроса.
Компания утверждает, что доставка с помощью дронов не только безопаснее, быстрее и более экологически дружественная, чем наземная транспортировка, она также может радикально повысить качество жизни.
«Основываясь на том, что мы знаем о зимней погоде в Финляндии, мы уверены, что если наши дроны смогут осуществлять доставку здесь, то они будут способны обеспечивать доставку всюду», – отметила компания.
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