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Рева объяснил, как будут проводить монетизацию в 2019 году

Рева объяснил, как будут проводить монетизацию в 2019 году

В Минсоцполитики объяснили основные этапы монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут использоваться в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве сообщили, что частично монетизация уже начата еще в 2017 году. Та, которая начнется со следующего 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии на счет плательщику.

“Субсидия – это целевая помощь на конкретные нужды, которые касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому накладываются определенные ограничения, ведь эти деньги должны поступить поставщикам услуг”, – сказал Рева.

Для этого будет создан отдельный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны во время обращения за субсидией.

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Этапы монетизации льгот и субсидий:

  • С 1 января “живые деньги” поступят на банковский счет тех, кто подал на субсидию.
  • С 1 мая 2019 года монетизацию получат те, кто получает субсидию или льготы уже много лет.
  • С 1 октября 2019 года – полная монетизация, при которой каждый будет получать субсидию деньгами.

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По материалам Finance.UA
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