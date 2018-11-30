Рева объяснил, как будут проводить монетизацию в 2019 году

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В Минсоцполитики объяснили основные этапы монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут использоваться в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В министерстве сообщили, что частично монетизация уже начата еще в 2017 году. Та, которая начнется со следующего 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии на счет плательщику.
“Субсидия – это целевая помощь на конкретные нужды, которые касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому накладываются определенные ограничения, ведь эти деньги должны поступить поставщикам услуг”, – сказал Рева.
Для этого будет создан отдельный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны во время обращения за субсидией.
Этапы монетизации льгот и субсидий:
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