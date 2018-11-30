Рева объяснил, как будут проводить монетизацию в 2019 году

В Минсоцполитики объяснили основные этапы монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут использоваться в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В министерстве сообщили, что частично монетизация уже начата еще в 2017 году. Та, которая начнется со следующего 2019 года, предусматривает выплату всей суммы сэкономленной субсидии на счет плательщику.

“Субсидия – это целевая помощь на конкретные нужды, которые касаются оплаты жилищно-коммунальных услуг. Именно поэтому накладываются определенные ограничения, ведь эти деньги должны поступить поставщикам услуг”, – сказал Рева.

Для этого будет создан отдельный счет, с которого можно перевести средства исключительно по тем счетам, которые указаны во время обращения за субсидией.

Мои fiнансы:

Этапы монетизации льгот и субсидий:

С 1 января “живые деньги” поступят на банковский счет тех, кто подал на субсидию.

С 1 мая 2019 года монетизацию получат те, кто получает субсидию или льготы уже много лет.

С 1 октября 2019 года – полная монетизация, при которой каждый будет получать субсидию деньгами.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.