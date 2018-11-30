Проверят ФЛП и компании: утвержден план проверок Пенсионного фонда

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Пенсионный фонд утвердил свой годовой план проверок на 2019 год. Под проверки попадут 1053 компании, включая физических лиц-предпринимателей, с высокой и средней степенью риска.
Пенсионный фонд будет проверять, соблюдают ли компании и ФЛП законодательство в сфере обязательного пенсионного страхования.
Напомним, в Украине заработал специальный онлайн-портал, где любая компания или ФЛП может посмотреть, попадают ли они в планы проверок госорганов на 2019 год. Портал разработал Офис эффективного регулирования BRDO при поддержке инициативы EU4Business (проект Forbiz), которую финансирует Европейский Союз.
На портале уже доступны проекты планов проверок 26 (из 33) контролирующих органов, а также проект комплексного плана проверок.
Среди этих органов Госэкоинспекция, Гоструда, Госслужба по лекарственным препаратам, Госгеонедр, Госагентство рыбного хозяйства, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпотребслужба.
Проверить, включена ли компания или ФЛП в планы проверок, можно бесплатно и без регистрации. Просто нужно ввести название субъекта хозяйствования или код ЕГРПОУ.
Тем не менее на портале нельзя увидеть планы проверок Государственной фискальной службы.
Также на портале нельзя узнать, когда к компании или ФЛП придут инспекторы Госслужбы по вопросам труда с проверкой на предмет неформальной занятости.
Дело в том, что Гоструда не должно заблаговременно планировать эти проверки, инспекторы могут приходить без предупреждения.
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