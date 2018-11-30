Товарооборот с Турцией достиг 3 млрд долларов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Турцией увеличился до 3 млрд долл., что почти на 14% больше прошлогодних показателей.
Об этом в Facebook написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
“За 9 месяцев 2018 года Турция занимает первое место среди стран Ближневосточного региона по объемам товарооборота с Украиной, он составил 3 млрд долл. и увеличился на 13,7%”, – говорится в сообщении.
Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле должно учесть максимально возможный уровень доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Турции.
Отметим, что Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Также 3 ноября глава обоих государств подписали документы о двустороннем сотрудничестве.
Аграрный товарооборот с ЕС за 10 месяцев 2018 увеличился до 6,9 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине 54% импортной одежды составляет секонд-хенд11 ч. назад - 928 15
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко6 ч. назад - 2028 14
Президент рассказал, когда средняя зарплата может вырасти до 10 тысяч3 ч. назад - 1115 8
"Укрзализныця" объяснила техническую неисправность в поезде Kyiv Boryspil ExpressВчера, 15:30 - 2146 4
Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларовВчера, 15:00 - 1926 4
"Укрзализныця" объяснила техническую неисправность в поезде Kyiv Boryspil ExpressВчера, 15:30 - 2146 4
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко6 ч. назад - 2028 14
Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларовВчера, 15:00 - 1926 4
В Минздраве прокомментировали "сверхвысокие зарплаты" заместителей СупрунВчера, 21:30 - 1396
Каким будет самый бюджетный электрокар Volkswagen (фото)Вчера, 23:00 - 1227
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)Вчера, 11:10 - 587 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 3621 4
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 1608
JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов24.11.2018, 15:10 - 865
Президент Xiaomi показал смартфон, который подключен к сети 5G (фото)23.11.2018, 12:10 - 3299