Товарооборот с Турцией достиг 3 млрд долларов

За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Турцией увеличился до 3 млрд долл., что почти на 14% больше прошлогодних показателей.

Об этом в Facebook написал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

“За 9 месяцев 2018 года Турция занимает первое место среди стран Ближневосточного региона по объемам товарооборота с Украиной, он составил 3 млрд долл. и увеличился на 13,7%”, – говорится в сообщении.

Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле должно учесть максимально возможный уровень доступа украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Турции.

Отметим, что Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Также 3 ноября глава обоих государств подписали документы о двустороннем сотрудничестве.

Аграрный товарооборот с ЕС за 10 месяцев 2018 увеличился до 6,9 млрд долларов.