Китайская компания хочет покрыть весь мир бесплатным интернетом

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Многие крупные корпорации вроде Facebook, SpaceX и Google неоднократно заявляли, что ведут разработки в сфере создания глобального интернета, который предоставит доступ к Всемирной паутине в любой точке нашей планеты.
А недавно стало известно, что в эту гонку вступает и Китай в лице компании LinkSure Network, специалисты которой заявляют, что уже к 2026 году смогут предоставить спутниковый интернет для всех жителей Земли. Причем совершенно бесплатно.
Как сообщает редакция издания ABC, LinkSure выведет 272 спутника на орбиту разной высоты для создания разветвленной структуры покрытия. В интервью АВС пресс-служба LinkSure Network отметила следующее: “Наша миссия заключается в преодолении “цифрового неравенства“. Мы хотим гарантировать каждому человеку право на получение бесплатного доступа к интернету“.
Для реализации проекта компания запускает программу по запуску спутников LinkSure Swarm, первый из которых с лаконичным названием LinkSure №1 должен быть запущен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая уже в 2019 году на борту одной из китайских ракет Long March. Еще десять спутников будут выведены на орбиту к 2020 году.
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