Межбанк: падение доллара остановила гривневая интервенция НБУ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,07 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара понизились, оказавшись на уровне 27,98/28,02 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 52 218,6 млн. грн. к отметке 51 178,3 млн. грн.

Тем временем, по состоянию на 10.16 котировки «американца» на межбанке не тронулись с отметки 27,98/28,02 UAH/USD, очевидно, «сомневаясь» в правильности выбранного направления движения. Мы по известным причинам тоже «сомневаемся» в продолжительности доминирования на межбанке «зеленых медведей».

Постояв на месте и снова не дождавшись нерезидентов, безналичный «американец» пошел вниз, оказавшись по состоянию на 10.36 Киева на цифре 27,95/27,97 UAH/USD. Этот обвал заставил регулятора спозаранку появиться на рынке, выкупая с платформы Matching долларовые «излишки» по 27,97 UAH/USD.

Вмешательство регулятора «успокоило» безналичную пару доллар-гривня на межбанке , обеспечив даже незначительный отскок. Около 10.49 котировки доллара, предельно сузив спред, обосновались на уровне 27,970/27,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж позволило курсу СКВ предельно сузить маржу.

К 11.15 котировки безналичного доллара пребывали на уровне 27,970/27,975 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей с «нормальной» ликвидностью.

Дополуденный обвал курса доллара на межбанке, остановленный гривневой интервенцией регулятора с платформы Matching, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, на которые указала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight Depo, оставшихся со вторника на уровне 16,00/18,00% годовых.

Эта стабильность не согласуется со снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,03 / 28,07

евро – 31,92 / 31, 97

российский рубль – 0,421/ 0, 422

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