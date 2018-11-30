За доставку пенсии в одни руки "Укрпочте" в год платят 300 грн

Средняя стоимость доставки ПАО “Укрпочта” пенсии одному пенсионеру в течение года составляет ориентировочно 308,6 грн, а всего доставка пенсий в течение всего 2018 года будет стоить Пенсионному фонду 1,4 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в ответе на информационный запрос УНН.

“Согласно действующим тарифам, прогнозному количеству пенсионеров и сумме выплаченной в 2018 году пенсии, расчетная средняя стоимость доставки пенсии одному пенсионеру в год (12 выплат) составляет ориентировочно 308,6 грн, и эта услуга убыточна для общества”, – отметили в министерстве.

В МИУ объяснили, что тариф на доставку пенсий и пособий “Укрпочтой” не менялся с 2004 года. В частности, стоимость доставки пенсии в селе составляет 1,56% от суммы выплаты, а в городе – 0,79%.

“Учитывая прогнозное количество пенсионеров и сумму выплаченной в 2018 году пенсии в соответствии с действующим тарифам доставка пенсий через ПАО “Укрпочта” будет стоить Пенсионному фонду Украины в 2018 году около 1,4 млрд грн”, – рассказали в ведомстве.

В то же время, как отметили в министерстве, экономически обоснованными тарифами на доставку пенсии (которые были согласованы с Минэкономразвития, но они так и не были утверждены из-за позиции Пенсионного фонда) в городе – 1,8%, а в селах и поселках – 2,7% от суммы выплаты. И если бы такие тарифы были введены, то стоимость доставки пенсий уже в стоила бы не 1,4 млрд грн, а 2,65 млрд грн, а одному пенсионеру в среднем в год – 584,5 грн, а не 308,6 грн.