Межбанк: доллар понизили дефицит покупателей СКВ на фоне избыточной долларовой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 5,01 коп., на торгах вторника повысился на 4,68 коп., оказавшись на уровне 28,1259 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 04-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,09 коп., составил 28,1458 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 04 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,17/28,21, но спустя 13 минут, доллар, сменив тренд и начав снижаться, оказался на отметке 28,145/28,155 UAH/USD.

Подобный разворот в дебюте торгов поясняется отсутствием нерезидентов, у которых, как в один голос твердили казначеи коммбанков, стартует репатриация дивидендов. Готовясь к этому событию, спекулянты межбанка заранее аккумулировали запас валюты, а чтобы подороже ее продать «варягам», уже на открытии сессии предварительно подняли действующие цены СКВ до 28,17/28,21 UAH/USD. Столь ранняя подготовка мероприятия оправдана тем, что нерезиденты обычно появляются на рынке спозаранку, быстро и не считаясь с ценой, скупают СКВ и дружно покидают межбанк.

Поначалу для спекулянтов все складывалось благоприятно: остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн., скорее всего, индицируя наличие дивидендной гривни у нерезидентов. Однако, последние на рынок 04-го не пришли, вызвав растерянность продавцов и заморозку действующих цен СКВ на уровне 28,145/28,155 UAH/USD до 10.50 Киева.

Затем в игру вступили системные игроки, у которых не было дивидендной гривни, с продажами СКВ ради нацвалюты на текущие нужды. К 11.20 котировки доллара на этих продажах упали до 28,11/28,13 UAH/USD. Спекулянты, пребывавшие в невостребованном долларе, бросились догонять рынок своими продажами, ускорив его падение – около 11.36 «американец» уже был на цифре 28,09/28,11, а полдень встретил на отметке 28,06/28,08 UAH/USD. Против такого демпинга не смог устоять регулятор, вскоре появившись на рынке и начав выкупать СКВ с платформы Matching по 28,09 UAH/USD. Это остановило коррекцию «американца» и обеспечило отскок его цены до 28,07/28,09 UAH/USD по состоянию на 12.30 Киева.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.07 на фоне курса 28,08/28,10 UAH/USD, однако, судя по всему, на обед ушел и регулятор, позволив ценам СКВ вначале понизиться к 28,07/28,10, а спустя полчаса, на 13.45 Киева, «американец» вернулся на отметку 28,06/28,09 UAH/USD.

Не останавливаясь на этом, доллар продолжал терять в цене, с 15.00 консолидировавшись на цифре 28,05/28,08 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка.

В районе отметки 28,05/28,08 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 04 декабря.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,11

евро – 32,04 / 32,07

российский рубль – 0,423 / 0,424

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