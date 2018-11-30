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Microsoft может представить складывающийся смартфон

Microsoft может представить складывающийся смартфон

Microsoft может представить гибкий смартфон Andromeda (предварительное название) с двумя экранами и поддержкой LTE в 2019 году.

В обычном состоянии устройство будет выглядеть как планшет, в сложенном – как обычный смартфон.

Новинка может быть представлена во второй половине 2019 года, однако компания пока не комментирует слухи о разработке.

Сразу несколько технологических компаний анонсировали или уже показали складывающиеся смартфоны. В начале ноября китайская Rouyu Technology представила первый в мире гибкий смартфон FlexPai. В разложенном виде дисплей FlexPai имеет диагональ 7,8 дюйма, в сложенном состоянии – около 4 дюймов. Смартфон будет иметь LCD- или AMOLED-экран.

На мероприятии для разработчиков Samsung Developer Conference (SDC-2018) южнокорейская компания презентовала прототип смартфона (предварительные названия – Galaxy F и Galaxy X) с гибким дисплеем Infinity Flex, диагональ которого в развернутом состоянии равна 7,3 дюйма.

В конце прошлой недели стало известно, что японская компания Sony запатентовала технологию производства гибких прозрачных смартфонов. Устройство оснащено двумя дисплеями: один из них имеет светоизлучающие элементы и пропускает свет в обе стороны, второй – создает иллюзию прозрачности путем улавливания света и его отражения.

На выставке мобильных устройств в Барселоне в следующем году китайская Oppo может показать свой первый складывающийся смартфон.

Схожие разработки ведут Huawei и Lenovo. Аналитики CCS Insight пока не видят перспектив для таких устройств среди рядовых пользователей – по крайней мере до 2022 года. Эксперты предрекают низкий спрос на такие смартфоны из-за их дороговизны и ограниченного числа рынков сбыта.

По материалам Коммерсантъ-Украина
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