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Из Днепра в Баку теперь можно будет добраться на поезде

Из Днепра в Баку теперь можно будет добраться на поезде

«Согласно новому графику, в составе пассажирского поезда Баку-Киев-Баку будет курсировать беспересадочный плацкартный вагон Баку-Днепр-Баку.

Согласно новому расписанию «Азербайджанских железных дорог» (Azәrbaycan Dәmir Yolları, ADY), с 9 декабря в составе поезда №369/370 Баку-Киев-Баку будет курсировать вагон до Днепра. Об этом говорится на сайте ADY.

«Согласно новому графику, в составе пассажирского поезда №369/370 Баку-Киев-Баку будет курсировать беспересадочный плацкартный вагон Баку-Днепр-Баку», – отмечается в сообщении.

Как сообщали «Комментарии», в апреле этого года маршрут пассажирского поезда Баку-Харьков будет продлен до станции Киев-Пассажирский. На территории Украины остановки предусмотрены в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гребенке. В свое время в направлении Украины из столицы Азербайджана регулярно курсировали два состава — поезд Баку-Харьков и Баку-Киев.

По материалам Комментарии
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