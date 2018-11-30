Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 39 0

В Киеве из-за аварии без отопления остались 750 домов

В Киеве из-за аварии без отопления остались 750 домов

4 декабря в Соломенском районе Киева на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвара из-за прорыва в тепловом коллекторе без отопления остались 750 домов.

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

“Вниманию жителей! 4 декабря в Соломенском районе на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без теплоснабжения остались 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ”, — говорится в сообщении.

Коллектор находится на балансе и обслуживается РТМ “Голосеево” СП “Киевские тепловые сети” ОАО “Киевтеплоэнерго”.

В Соломенской райгосадминистрации уверяют, что принимают все необходимые меры для содействия срочному устранению аварийной ситуации. Проинформированы соответствующие коммунальные службы.

“К ликвидации аварии также привлечены представители РТМ „Голосеево“ СП „Киевские тепловые сети“ ОАО „Киевтеплоэнерго“, которые отметили, что теплоснабжение будет восстановлено в течение суток”, — заявили в Соломенской РГА.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина