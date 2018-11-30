В Киеве из-за аварии без отопления остались 750 домов

4 декабря в Соломенском районе Киева на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвара из-за прорыва в тепловом коллекторе без отопления остались 750 домов.

Об этом сообщает пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

“Вниманию жителей! 4 декабря в Соломенском районе на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без теплоснабжения остались 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ”, — говорится в сообщении.

Коллектор находится на балансе и обслуживается РТМ “Голосеево” СП “Киевские тепловые сети” ОАО “Киевтеплоэнерго”.

В Соломенской райгосадминистрации уверяют, что принимают все необходимые меры для содействия срочному устранению аварийной ситуации. Проинформированы соответствующие коммунальные службы.

“К ликвидации аварии также привлечены представители РТМ „Голосеево“ СП „Киевские тепловые сети“ ОАО „Киевтеплоэнерго“, которые отметили, что теплоснабжение будет восстановлено в течение суток”, — заявили в Соломенской РГА.