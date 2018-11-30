Межбанк: доллар уронили не появившиеся на рынке со скупкой СКВ нерезиденты

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,14/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки расширения гривневой ликвидности. На это указало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 773,6 млн. грн. к отметке 52 218,6 млн. грн.

Динамика на старте торгов играет на стороне «зеленого» безнала.

Оправдывая наши ожидания, около 10.06 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,17/28,21 UAH/USD.

Меж тем, не дождавшись предполагаемого «варяжского набега» на межбанк за долларом для репатриаций дивидендов, котировки «американца» по состоянию на 10.20 Киева опустились к 28,145/28,155 UAH/USD.

Судя по тому, что на 10.48 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 28,145/28,155 UAH/USD, нерезиденты приняли решение отложить свои покупки СКВ для вывода дивидендов на родину. Аргументом для подобного предположение стало отсутствие «варягов» на межбанке на старте торгов. Обычно нерезиденты, скупающие СКВ, появляются там первыми, быстро «пылесосят» валюту и покидают рынок.

По состоянию на 11.20 котировки доллара, не дождавшись нерезидентов, обвалились к 28,11/28,13 UAH/USD.

Очевидный перенос «варягами» покупок доллара на дивидендную гривню, вызвавший пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной пары доллар-гривня, сопровождался признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, о которой свидетельствовали не тронувшиеся с отметки 16,50/18,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта стабильность не согласуется с ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На 11.36 Киева цены доллара, сохранив нисходящий тренд, упали до уровня 28,09/28,11 UAH/USD. Регулятор со скупкой “зеленых” на рынке пока не появлялся.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,14 / 28,16

евро – 31,93 / 31,94

российский рубль – 0,422 / 0,423

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