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ГУД планирует потратить 42 млн грн на роскошные авто

ГУД планирует потратить 42 млн грн на роскошные авто

Автобаза Государственного управления делами запланировала купить 2 автомобиля Mercedes-Benz S600 за 41,98 млн грн у ООО “Автомобильный Дом – Украина Мерседес Бенц”.

Доставить авто должны до конца 2018-го – после окончательного подписания сделки. Это будут бронированные машины цвета “черный металлик” с салонами с черной кожаной обивкой “эксклюзив фарфор”, сообщают “Наші Гроші”.

Открытые торги на покупку Mercedes ожидаемой стоимостью 42,4 млн грн ГУД объявила еще летом. Тогда предложение подавало ООО “Кар Тюнинг эксклюзив”. Оно предлагало бронированные авто Mercedes Maybach 650 за 30,4 млн грн. Однако конкуренты дважды не подавали предложения. Поэтому открытые торги отменяли.

После этого Автобаза получила право провести закупку по переговорной процедуре. Однако для переговоров выбрали не “Кар тюнинг эксклюзив”, а “Автомобильный Дом – Украина Мерседес Бенц”.

По материалам Наші гроші
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