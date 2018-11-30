Межбанк: доллар понизили продажи «перекупленной» ранее СКВ и снижение гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 16,81 коп., на торгах понедельника повысился на 5,01 коп., оказавшись на уровне 28,1727 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,44 коп., составил 28,1767 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 декабря с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,18/28,23, а спустя 10 минут, доллар, сохранив восходящий тренд, закрепился на отметке 28,19/28,23 UAH/USD.

Среди участников сессии мало кто поверил в серьезность намерений поднимающих цены спекулянтов. Дело в том, что нерезиденты, у которых обычно в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов, нынче не проявляли активности, зато мелкими лотами наверх СКВ «тащили» экспортеры, планирующие затем продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже.

Дальнейшее развитие событий на межбанке подтвердило эту гипотезу – уже около 10.38 на фоне стартовавших объемных продаж, доллар инициировал нисходящий тренд, начав с отметки 28,17/28,20, а спустя 22 минуты «американец» упал к 28,16/28,18 UAH/USD.

В дальнейшем, до перерыва на обед безналичная пара доллар-гривня не покидала диапазон 28,16-17/28,175-180 UAH/USD.

С 13.20 безналичный «американец» консолидировался на отметке 28,16/28,18 UAH/USD, которую не покидал до самого завершения понедельничной сессии валютного межбанка .

В районе отметки 28,16/28,18 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 03 декабря.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1727 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,16 / 28,18

евро – 31,92 / 31,94

российский рубль – 0,423 / 0,424

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