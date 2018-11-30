Microsoft собирается изменить Windows 10

Microsoft, как ожидается, переработает иконки в Windows 10 вместе с аналогичным изменением дизайна иконок в пакете Office.

Недавно компания раскрыла новый дизайн иконок для Office 365, которые модернизировала впервые за пять лет, и намекнула, что она рассматривает возможность проведения аналогичных изменений и в Windows 10.

Как заявил глава отдела дизайна продуктов Office Джон Фридман, было сложной задачей создать общую систему и дизайн 10 иконок одновременно. А теперь, когда система утверждена, компания начнёт масштабировать её по всей Microsoft.

Некоторые намёки на грядущие изменения дизайна иконок Windows 10 можно обнаружить в блоге Фридмана, одна из записей которого содержит концепты изображений иконок для многих встроенных приложений, таких как «Фото», «Новости», «Почта» и др.