Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 24 0

Создана самая скоростная электронная бумага

Создана самая скоростная электронная бумага

Компания E Ink, специализирующаяся на производстве электронной бумаги, анонсировала свою новую разработку JustWrite — экран, на котором, как утверждается, можно писать практически с нулевой задержкой.

Компания E Ink, занимающаяся производством дисплеев на электронных чернилах для цифровых книг Kindle, анонсировала новую разработку — дисплей JustWrite, на котором, как сообщается, можно писать при помощи стилуса практически с нулевой задержкой.

Как именно работает новый дисплей, пока не очень ясно: разве что, говорится, что в нем не используются TFT-панели, применявшиеся в прошлых экранах компании. Для демонстрации новой разработки E Ink выбрала конференцию Connected Ink 2018 в Токио, Япония. Где JustWrite может найти применение, пока не говорится: возможно, новинка будет использована в будущих планшетах.

Впрочем, можно представить и более крупные устройства с таким дисплеем — например, специальные интерактивные доски, — учитывая, что, как указывает компания, по данной технологии может быть сделан экран шириной приблизительно до одного метра.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина