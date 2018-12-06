В ноябре украинская казна пополнилась почти на 18%

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Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в ноябре увеличился на 17,8% с 14,645 млрд гривен (на 1 ноября) до 17,250 млрд гривен (на 1 декабря).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа – 1,995 млрд гривен, а максимальный – 27,085 млрд гривен – на 1 сентября.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
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