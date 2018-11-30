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Канада сократит добычу нефти для повышения цен на неё

Канада сократит добычу нефти для повышения цен на неё

Канадская провинция Альберта принудительно сократит добычу нефти для повышения цен на рынке.

Об этом объявила премьер-министр Альберты Рэйчел Нотли.

“Начиная с первого января Альберта введет общее сокращение добычи на 325 тысяч баррелей в день, что составляет примерно 8.7%”, – сказала Нотли.

Эти ограничения будут оставаться в силе, пока не будут проданы 35 млн баррелей нефти, скопившейся в хранилищах. Ожидается, что это произойдет весной. После этого ограничение будет уменьшено до 95 тысяч баррелей в день и совсем отменено в конце следующего года.

Потребность уменьшить добычу нефти связана с тем, что сейчас большинство добываемой в Альберте нефти не может быть вывезено на продажу за пределы провинции из-за нехватки транспортных возможностей. Это вызвало огромное падение в цене на нефть, которая сейчас продается ниже себестоимости. По оценкам правительства Альберты, ежедневно провинция теряет из-за этого $80 млн. Таким образом, введенные ограничения должны принести государственной казне более $1 млрд.

По материалам УКРИНФОРМ
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