Максим Пархоменко: повышение цен на газ. Есть ли панацея?

На данный момент повышение цен на газ становится крайне острым углом в вопросе бюджета многих украинских семей. Также данный вопрос используется как хороший политический лозунг и манифест в политических дебатах. Давайте постараемся разобраться без громких лозунгов и обещаний, что может помочь Украине в данном вопросе.

Важно понимать, как в Украине рассчитывается стоимость газа. В целом тариф делиться на две группы – для населения и бизнеса (предприятий).

К первой группе также относятся и религиозные организации, ко второй все остальные. Суть и правовые нормы этих положений изложены в КМУ №867 от 19.10.2018 г.

Они с 1 ноября фиксируют цену на газ на уровне в 8548,92 грн за 1000 куб. м. Включает она в себя не только стоимость самого газа, а и наценку газораспределительных компаний и логистику данного товара для конечных потребителей.

Вторая же группа потребителей получает газ по “рыночным ценам”, стоимость которого составляет примерно 15 000 гривен за 1000 куб. м. Данная цена уже включает в себя НДС и тарифы на транспортировку газа.

В зависимости от региона конечная сумма будет изменяться, но не крайне существенно.

Ценообразование

Пока природный газ проходит свой путь от скважины до конечного потребителя, он оценивается не один раз – и поэтому вдоль цепочки поставок (Рисунок 1) возникает несколько типов цен.

До того момента, как газ попадает к потребителю, он проходит достаточно долгий путь от своего месторождения, на котором его стоимость будет еще не раз переоценена.

Таким образом возникают понятия разных типов цен.

Наибольшие вопросы и споры вызывает ценообразование на втором этапе, ведь именно он и определяет будущую стоимость товара.

Оптовые закупки как раз и будут формировать цену в силу того, что они влияют как на цену для конечного потребителя, так и на механизмы ценообразования в точках, предшествующих по цепочке поставок.

В рамках экономической теории стоимость товара определяется равновесием спроса и предложения, но из-за специфических характеристик данного актива это ценообразование не всегда происходит именно рыночным путем.

В связи с этим выделяют несколько типов ценообразования стоимости газа:

Первый GOG (gas-on-gas competition) – стоимость газа определяется на рыночных условиях, зачастую это происходит на биржевых площадках, на которых заключаются долгосрочные контракты.

OPE (oil price escalation) – цены на газ индексируются относительно определенного товара, зачастую им выступает нефть.

BIM (bilateral monopoly) – в рамках данной системы существует один или несколько крупных поставщиков, которые регулируют цену на газ и формируют ее ценообразование.

Также существуют варианты, когда цены формируются, исходя из затрат производства и транспортировки, или просто исходя из покупательской способности населения.

Зачастую они могут быть даже ниже себестоимости и не давать прибыль в конечном итоге.

Первые 3 группы относятся к рыночному ценообразованию. Каждая из них в большей степени свойственна различным регионам.

Для азиатского региона свойственно формирование цены за счет создания долгосрочных контрактов с привязкой цены к нефти. Зачастую в форме долгосрочных СПГ контрактов.

Данная система в последние годы была пересмотрена, ведь снижение котировок нефти не лучшим образом отразилось на состоянии продавцов, которые ранее не хотели изменять правила формирования цены.

Лучше всего развит рынок в Северной Америке. Там практически полностью используется принцип GOG, все поставки проходят через хабы, наиболее крупный из которых Henry Hub.

Он является точкой отправки для газа по всей Америке и используется в поставках для фьючерсных контрактов, которые заключаются в Чикаго и Нью-Йорке.

В Европе на данный момент система смешанная, в большей мере она переходит к практике, которая задействована в Америке. В некоторых странах еще остается принцип BIM, и зачастую он используется для поставок газа населению. Этот принцип применяется в восточной Европе.

В разрезе нашей страны нужно идти по рыночному принципу ценообразования.

В наших условиях мы можем создать похожий хаб на нашей западной границе. Проведя модернизацию наших хранилищ, можно увеличить их эффективность и запустить одну из крупнейших площадок для торговли газом в восточноевропейском регионе.

Мы сможем получить не только более прозрачный газовый рынок, но и убрать политическую составляющую в вопросе формирования цен, ведь не правительство должно снижать цену на газ и формировать его будущую цену, а именно рынок. За счет создания данного рыночного механизма можно получить более реальные цены.

Вопрос с населением, которое не сможет оплатить стоимость газа, можно решить за счет адресных дотации.

Средства на них можно получить от газодобытчиков, которые получают сверхприбыль за счет низкой себестоимости газодобычи, которая оценивается в ~110, долларов или продавать на бирже особые контракты для населения.

Таким образом, выйти с текущих холодных зим и отсутствия отопления мы можем только по рецепту рыночной либерализации, механизмы которой уже существуют в мире.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари