10 правил заемщика: полезно для тех, кто берет кредиты

Знаете ли вы, что ключевую роль для банка или микрофинансовой организации в принятии решения, выдать кредит или нет, играет кредитная история клиента? Она должна быть положительной, без просрочек и «зависших» кредитов. Тогда проблем не будет – банки и МФО с радостью будут выдавать вам кредиты.

Но даже, если вам одобряют кредит, расслабляться рано. Все потому, что банки и МФО также не святые: иногда могут допустить ошибки, предлагать не нужные вам страховки или “спрятать” от заемщика важные условия в кредитном договоре (те, которые касаются просрочек либо штрафных санкций).

Чтобы не попасть впросак, важно помнить о простых правилах заемщика.

Finance.ua собрал в одном материале 10 правил для тех, кто берет или намерен взять кредит. Соблюдая эти правила, можно существенно снизить риск отказа в выдаче займа и сократить расходы на его обслуживание.

Кстати, на нашем портале работает специальный сервис для подбора кредитов онлайн. Помогает каждому подбирать индивидуальный вариант, в зависимости от потребностей и возможностей.