Международные посылки обложили налогом: сколько и когда придется заплатить

На сегодняшний день, в соответствии с Налоговым и Таможенным кодексами, не взимается налог с посылок, в которых находятся товары на сумму менее 150 евро.

23 ноября Верховная Рада приняла закон о снижении порога безналоговых пересылок с €150 до €100 для одного получателя-физлица. Норма о “трех посылках” отменена.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла так называемый “закон о трех посылках”, которым с 1 января 2019 года ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью €150.

Мои fiнансы:

До конца июня 2019 года не взимается налог на товар на сумму до 150 евро.

С июля 2019 года начнет действовать налог на посылки стоимостью более 100 евро.