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Германия будет бороться с налоговым мошенничеством с помощью блокчейна

Германия будет бороться с налоговым мошенничеством с помощью блокчейна

В 2017 году в Евросоюзе раскрыли крупнейшую схему ухода от налогов CumEx, от которой больше всех пострадала Германия.

Теперь немецкое министерство экономики и энергетики собирается внедрить в работу фискальных служб блокчейн, чтобы лишить мошенников возможности проводить аферы с налогами.

В Берлине задумались над внедрением блокчейна из-за схемы CumEx — крупнейшей налоговой аферы в истории Евросоюза.

Этой схемой пользовались топ-менеджеры и немецкие трейдеры, которые временно передавали своим соучастникам акции крупных компаний, чтобы налоговики считали, что у ценных бумаг два владельца. Потом проводивший «трансферт» банк оформлял получателю фиктивное подтверждение, что налоги на дивиденды уплачены. После этого получатель подавал «подтверждение» налоговикам, требуя компенсировать суммы якобы уплаченных налогов.

С помощью этой схемы мошенники получили более €55 млрд евро в 11 странах, включая Францию, Испанию, Италию, Нидерланды, Данию, Бельгию, Австрию, Финляндию, Норвегию и Швейцарию.

Однако больше половины заявленного ущерба (€31,8 млрд) понесла Германия. Теперь власти страны считают, что технология распределенного реестра поможет отслеживать реальных владельцев акций.

Собирать налоги с помощью блокчейна ранее решили в Китае. Корпорация Tencent обещает, что в стране не останется ни одного человека, не заплатившего налоги.

По материалам internetua.com
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