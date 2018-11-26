Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 746 0

НБУ отозвал валютную лицензию одного из банков

НБУ отозвал валютную лицензию одного из банков

НБУ принял решение об отзыве у ПАО “КБ “Финансовая инициатива” генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение принято из-за фактов нарушения банком “Финансовая инициатива” валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности:

  • невыполнение функции агента валютного контроля;
  • недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

Как отмечают в НБУ, на протяжении 2017 – 2018 гг. банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов.

Справка finance.ua

  • Банк “Финансовая инициатива” был причислен 23.06.2015 в категории неплатежеспособных.
  • Банк продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015 – 2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина