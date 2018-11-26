НБУ отозвал валютную лицензию одного из банков

НБУ принял решение об отзыве у ПАО “КБ “Финансовая инициатива” генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Решение принято из-за фактов нарушения банком “Финансовая инициатива” валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности:

невыполнение функции агента валютного контроля;

недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.

Как отмечают в НБУ, на протяжении 2017 – 2018 гг. банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов.

Справка finance.ua

Банк “Финансовая инициатива” был причислен 23.06.2015 в категории неплатежеспособных.