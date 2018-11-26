Boring Company передумала строить тоннель в западной части Лос-Анджелеса

В планах компании The Boring Company Илона Маска до недавнего времени было строительство испытательного тоннеля под автострадой 405 Лос-Анджелеса и бульваром Сепульведа, протяжённостью 4 км.

Проект оказался в центре внимания после того, как в мае этого года группа общественных активистов двух соседних районов подала иск в суд, обвинив должностных лиц города в нарушении законодательства штата.

В заявлении сказано, что разрешение на бурение было выдано без экологической экспертизы. В прошлом месяце стороны пришли к соглашению, по условиям которого проект пришлось закрыть.

«The Boring Company больше не нацелена на строительство тестового тоннеля под бульваром Сепульведа и вместо этого сосредоточится на тоннеле к стадиону Dodger», – говорится в совместном заявлении сторон.

Недавно The Boring Company пробурила свой первый тестовый тоннель под Хоторном, торжественное открытие которого должно состояться в следующем месяце. Но, как показывает практика, не все начинания Маска заканчиваются удачно, как в данном случае. Местные активисты в ныне урегулированном судебном процессе ссылались на разрушительный характер работы. Поскольку стороны пришли к соглашению, иск уже отозван. По словам адвокатов, детали сделки являются конфиденциальными.