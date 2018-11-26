Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0 Актуально

Ежедневно 3 200 украинцев становятся клиентами государственного Укргазбанка

За 10 месяцев 2018 года клиентская база Укргазбанка увеличилась на 470 тысяч украинцев. А в течение последнего квартала ежедневно 3200 украинцев становились клиентами государственного банка. За отчетный период клиентская база Укргазбанка выросла более чем на 50% и сейчас составляет 1,3 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С начала 2018 года количество вкладчиков Укргазбанка выросла на 11%. При этом из них 24% это новые клиенты, которые ранее не пользовались депозитными продуктами банка.

Высоким темпам привлечения новых клиентов в банк способствуют наличие максимально широкой продуктовой линейки, высокие стандарты обслуживания, выгодные, а главное – прозрачные условия.

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). Также, Укргазбанк на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка составила 538 млн грн, что почти на 20% превышает запланированный показатель.

По материалам Укргазбанк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Укргазбанк
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина