Ежедневно 3 200 украинцев становятся клиентами государственного Укргазбанка

За 10 месяцев 2018 года клиентская база Укргазбанка увеличилась на 470 тысяч украинцев. А в течение последнего квартала ежедневно 3200 украинцев становились клиентами государственного банка. За отчетный период клиентская база Укргазбанка выросла более чем на 50% и сейчас составляет 1,3 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

С начала 2018 года количество вкладчиков Укргазбанка выросла на 11%. При этом из них 24% это новые клиенты, которые ранее не пользовались депозитными продуктами банка.

Высоким темпам привлечения новых клиентов в банк способствуют наличие максимально широкой продуктовой линейки, высокие стандарты обслуживания, выгодные, а главное – прозрачные условия.

Напомним, 94,94% уставного капитала Укргазбанка принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года Укргазбанк входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета Министров Украины). Также, Укргазбанк на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины . За 10 месяцев 2018 года чистая прибыль Укргазбанка составила 538 млн грн , что почти на 20% превышает запланированный показатель.