В Киев едет миссия МВФ для согласования налога на выведенный капитал

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину для согласования законопроекта о налоге на выведенный капитал.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной на своей странице в Facebook в четверг, 29 ноября.

По ее словам, президент Петр Порошенко настойчиво продолжает работу с МВФ по продвижению законопроекта о налоге на выведенный капитал. И во время недавнего разговора с главой фонда Кристин Лагард он договорился о приезде технической миссии МВФ.

“В ходе миссии появятся новые возможности обработки согласованной редакции законопроекта о налоге на выведенный капитал и, соответственно, возможности для его принятия”, – отметила Южанина.

По ее словам, внедрять налог с 1 января 2019 года нельзя было, ведь его успешному внедрению должна предшествовать подготовительная работа со стороны Национального банка, Государственной фискальной службы и других органов власти.