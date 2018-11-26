Протесты «еврономеров»: к Президенту готовят новое обращение

Президенту Петру Порошенко будет отправлено обращение с просьбой инициировать в Верховной Раде рассмотрение законопроекта об изменениях в уже действующий закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Об этом Геннадий Москаль заявил во время встречи с владельцами автомобилей на иностранной регистрации.

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“Оперативное принятие этого законопроекта большинством Верховной Рады сможет снять правовые противоречия и тем самым ликвидировать напряжение”, — говорится в сообщении.

На встречу с протестующими пришли также три нардепа — Роберт Горват, Валерий Лунченко и Василий Петевка.

Трое присутствующих народных депутатов обещали привлечь в поддержку законопроекта как можно больше коллег в Верховной Раде.