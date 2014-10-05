Венгрия планирует инвестиции в сообщение с Украиной: новые автотрассы, КПП и авиарейсы

Политические заявления, связанные с напряженностью в отношениях между Киевом и Будапештом, не вредят сотрудничеству между странами в других сферах.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр.

“В Киеве я говорил, в частности, о соглашении, которое подписали премьеры Орбан и Гройсман два года назад и которое не было имплементировано. Это больше чем просто строительство дорог. Да, преимущественно эта договоренность касается инфраструктуры в приграничном регионе, но не только. И преимущества от этого сотрудничества получат не только жители Закарпатья”, – сказал Мадяр.

Так, несколько дней назад в Киев приезжал руководитель крупнейшей венгерской авиакомпании Wizzair, он встретился с президентом Порошенко, напомнил чиновник.

“Они договорились о значительном присутствии этой компании на украинском рынке. Кстати, сейчас ведутся разговоры о запуске прямого рейса из Львова в Будапешт, я об этом говорил во время визита.

Также мы планируем строительство двух автомагистралей, ведущих в Украину, и скоро начнем их строительство. Мы планируем строительство двух пунктов пересечения границы на Закарпатье. К одному уже построены автодороги с обеих сторон, это КПП Велика Паладь – Надьгодош. Также мы планируем построить мост на главном пункте пересечения, Захонь – Чоп “, – рассказал Мадяр.

Дипломат напомнил о планах запустить прямой поезд из Мукачева в Будапешт, “ведь сейчас дорога между ними занимает девять часов”.

“Нам нужно становиться ближе друг к другу”, – убежден Мадьяр.