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Мировая экономика замедлила рост больше, чем прогнозировали - МВФ

Мировая экономика замедлила рост больше, чем прогнозировали - МВФ

В Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика продолжает замедляться из-за обострения торговой войны и замедления рынков развивающихся стран.

В частности, в МВФ заявили, что последний прогноз роста мировой экономики в 2018 году, который дали в октябре 2018 года, не будет выполнен. Тогда прогнозировали, что мировой ВВП вырастет на 3,7%.

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Такое заявление сделала руководитель МВФ Кристин Лагард накануне саммита стран G20 в Аргентине. В частности, на полях этого саммита должны состояться переговоры между президентами США и Китая о введении двусторонних таможенных ограничений.

По материалам hromadske.tv
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