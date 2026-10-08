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рф потратит на войну почти $200 млрд в 2026 году, — Bloomberg

Мир
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рф потратит на войну почти $200 млрд в 2026 году, — Bloomberg
рф потратит на войну почти $200 млрд в 2026 году, — Bloomberg
Военные расходы рф в 2026 году могут достичь 17 трлн рублей ($199 млрд) — это почти на 40% больше, чем закладывали в бюджет вначале. Дополнительные расходы уже привели к увеличению прогнозируемого дефицита бюджета.
Об этом сообщает Bloomberg.

Военные расходы выросли почти на $60 млрд

К концу 2026 года расходы на оборону в рф могут возрасти до около 17 трлн рублей. По данным людей, близких к правительству, это примерно на 40% больше первоначального плана, утвержденного в конце 2025 года.
Таким образом, фактические военные расходы почти сравняются с суммой, которую российские власти планируют потратить на оборону в течение всего 2027 года. В новом бюджете на следующий год на военные нужды заложено 17,1 трлн. рублей.
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В дальнейшем расходы должны сокращаться лишь незначительно: до 16,6 трлн. рублей в 2028 году и 16,3 трлн. рублей в 2029-м.
Год назад власти страны-агрессора планировали сдерживать рост военных расходов, чтобы сократить бюджетный дефицит и восстановить резервы, которые были истощены из-за войны. Однако с начала 2026 года правительство начало увеличивать авансовые выплаты оборонной промышленности и другие связанные с войной расходы.

Дополнительные расходы увеличили дефицит бюджета

Рост военных расходов уже отразился на финансах рф. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2026 год превысил 7 трлн рублей, хотя поначалу его планировали на уровне 3,8 трлн рублей.
Дополнительные расходы власти финансируют за счет увеличения внутренних заимствований и продажи золота.
По оценке Bloomberg Economics, российские власти фактически закладывают длительную войну в бюджет, однако даже эти расчеты могут оказаться заниженными. Из-за роста стоимости военного производства и продолжения войны фактические расходы в следующем году также могут превысить план.
В Bloomberg Economics ожидают, что это может удержать дефицит бюджета рф около 3% ВВП — примерно на уровне 2026 года, вместо запланированных Минфином 2%.
Политическим фактором увеличения расходов стало то, что переговоры о завершении войны не принесли ожидаемого результата. В результате российские власти начали готовиться к более длительному периоду высоких военных расходов.
По материалам:
Finance.ua
россияпутин
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