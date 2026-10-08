ЕС может наказать Польшу за снижение цен на топливо

В Польше снова уменьшили налоговую нагрузку на горючее, однако на этот раз решение Варшавы привлекло внимание Брюсселя. Европейская Комиссия считает, что снижение НДС на ископаемое топливо не отвечает правилам ЕС.

Об этом пишет inpoland

НДС на горючее снизили до 8%

С 3 октября в Польше снова действует программа CPN (Ceny Paliwa Niżej), предусматривающая уменьшение ставки НДС на топливо с 23% до 8%. Программа рассчитана до конца декабря 2026 года.

Пакет мер также предусматривает сниженный акцизный налог и максимальные розничные цены на топливо, ежедневно устанавливаемые министром энергетики.

В Еврокомиссии обратили внимание на снижение НДС и отметили, что такие меры не отвечают правилам ЕС в отношении ископаемого топлива. Директива о НДС позволяет государствам применять сниженные ставки только к определенным категориям товаров и услуг, к которым не относится ископаемое топливо.

Подобные предостережения Варшава уже получала в марте, когда CPN запустили впервые. Тогда в ЕС заявили, что Польша могла бы снизить акциз, поскольку такой шаг отвечал бы нормам.

В то же время польские власти настаивали, что снижение НДС носит временный и исключительный характер. В Варшаве объясняли решение необходимостью сдержать рост цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также Польша отмечала, что дорогостоящее горючее повышает издержки на производство и транспортировку, что в свою очередь может сказаться на стоимости товаров и услуг.

Какие последствия это может иметь для Польши

Пока Европейская Комиссия не решила, предпримет ли дальнейшие меры в отношении Польши. Если будут установлены нарушения законодательства ЕС, Варшаве могут отправить официальное сообщение с позицией Евросоюза. После этого дело может попасть в Суд Европейского союза.