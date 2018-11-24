СБУ передала дело YouControl Нацполиции

Служба безопасности Украины сообщила о передаче дела YouControl Национальной полиции, которая недавно вернула изъятое в офисе компании имущество.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

“В июле 2018 года Шевченковский районный суд Киева установил предельный двухмесячный срок, чтобы следователи СБУ завершили досудебное расследование по делу, где фигурировала компания YouControl”, – сообщает пресс-служба.

“То есть время, когда весь этот затянутый и необоснованный процесс должен был закончиться, истекло еще в сентябре. Однако, вместо закрытия расследования дело перешло в следственный отдел Днепровского управления полиции в городе Киеве”, – заявили в компании.

“После более двух лет безрезультатного формального расследования СБУ начала получать обратную реакцию в ответ на свои противозаконные действия, поэтому решила “слить” дело в районное управление полиции”, – заявил Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам компании YouControl.

По его словам, такой подход лишь подтверждает, что расследование СБУ изначально было искусственным, начатым исключительно для дестабилизации работы компании, причинения вреда и запугивания работников.

“Это очередное нападение силовых структур на IТ-бизнес, которые происходят в течение последних лет”, ‒ заверил Глоба.

Справка finance.ua

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