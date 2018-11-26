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В поисках лучшей жизни: каждые 30 секунд из Украины уезжает один человек

В поисках лучшей жизни: каждые 30 секунд из Украины уезжает один человек

Начиная с 20 марта 2018 года, Украину покинуло более 720 000 человек, большинство из которых являются трудовыми мигрантами. Каждую минуту “в поисках лучшей жизни” из страны уезжает два человека.

Об этом пишет “Ukrainianpeopleleaks”.

Так, с момента запуска платформы, которая в режиме живого времени подсчитывает число покинувших страну мигрантов, уехало 726 056 человек, их число увеличивается с каждой минутой. Отмечается, что автор идеи, который придумал запуск проекта, – неизвестен.

Данные, на основе которых Ukrainianpeopleleaks ведет статистику, озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек.

По материалам Обозреватель
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