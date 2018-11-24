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Нафтогаз не допустил Счетную палату к проверке компании

Нафтогаз не допустил Счетную палату к проверке компании

Национальная акционерная компания Нафтогаз не допустила к проверке финансового состояния представителей Счетной палаты Украины, чем нарушила нормы действующего законодательства.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан во время заседания правительства 28 ноября.

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«Счетной палатой начат аудит компании Нафтогаз, где нас не допустили к проверке. Статья 8 Закона о Счетной палате говорит четко, что все члены Счетной палаты должны иметь доступ ко всем базам, созданным из государственного бюджета», – сообщил Пацкан.

Он также добавил, что по факту недопуска аудиторов к проверке Нафтогаза, Счетная палата составила акт на начальника юридического департамента Нафтогаза.

«Я считаю, что любая государственная компания должна быть открытой. Я заинтересован в том, чтобы вы всех проверили и открыли всю информацию, поэтому правительство здесь вас полностью поддерживает. Если надо будет отдельное распоряжение правительства об открытии информации для Счетной палаты, то мы это сделаем», – сообщил премьер-министров Украины Владимир Гройсман.

По материалам hromadske.tv
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