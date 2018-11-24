Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 39 0

Германия планирует предоставить 10 млн евро на Фонд энергоэффективности, - Зубко

Германия планирует предоставить 10 млн евро на Фонд энергоэффективности, - Зубко

Правительство Германии планирует предоставить дополнительно 10 млн евро в рамках сотрудничества по Фонду энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Читайте также: Всемирный банк определился с датой выделения $750 млн для Украины

Соответствующую информацию сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.

Указано, что средства будут предоставлены в частности на проекты, которые будут направлены на преобразование субсидий на инвестиции в энергоэффективность.

“Сегодня подробно проговорили возможность возвращения монетизированных субсидий на ЖКУ в качестве инвестиций в Фонд энергоэффективности. И в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество в вопросах термореновации жилого сектора в рамках Фонда энергоэффективности”, – отметил Зубко.

Вице-премьер также отметил, что Украина ставит себе задачей увеличение доли возобновляемой энергетики до 11% к 2020 году и до 25% к 2035 году.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина