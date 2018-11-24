Германия планирует предоставить 10 млн евро на Фонд энергоэффективности, - Зубко

Правительство Германии планирует предоставить дополнительно 10 млн евро в рамках сотрудничества по Фонду энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

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Соответствующую информацию сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.

Указано, что средства будут предоставлены в частности на проекты, которые будут направлены на преобразование субсидий на инвестиции в энергоэффективность.

“Сегодня подробно проговорили возможность возвращения монетизированных субсидий на ЖКУ в качестве инвестиций в Фонд энергоэффективности. И в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество в вопросах термореновации жилого сектора в рамках Фонда энергоэффективности”, – отметил Зубко.

Вице-премьер также отметил, что Украина ставит себе задачей увеличение доли возобновляемой энергетики до 11% к 2020 году и до 25% к 2035 году.