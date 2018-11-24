Всемирный банк определился с датой выделения $750 млн для Украины

Всемирный банк включил вопрос предоставления Украине финансовой гарантии на сумму $750 млн в повестку дня заседания Совета директоров 18 декабря.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины на официальной странице в Facebook.

“Окончательные параметры соглашения будут определены Советом директоров Всемирного банка”, – отметили в министерстве.

В Минфине также напомнили, что гарантия на политику развития (PBG) – финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Напомним, что ранее Всемирный банк по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на $650 млн на поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления.