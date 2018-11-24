Межбанк: доллар подняли риски военного положения и расширение гривневой ликвидности

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в понедельник относительно доллара 10,26 коп., на торгах вторника упал на 20,69 коп., оказавшись на уровне 28,1053 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 20,31 коп., составил 28,0973 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,07/28,15, а спустя 5 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,10/28,14 UAH/USD. Уже около 10.44 пара доллар-гривня на межбанке упала к 28,07/28,11 UAH/USD

Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой введение Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 3,5 млрд. грн.

Стимулировали «бычий» тренд «зеленого» безнала запредельные цены наличного рынка.

В свою очередь, остановка роста курса СКВ на вышеупомянутой отметке – «продукт» очень раннего появления на рынке регулятора с троекратной долларовой интервенцией с платформы Matching общим объемом от $40,0 млн. по цене в диапазоне 28,05-28,15 UAH/USD.

В дальнейшем рынок безналичного «американца», которого «призвала к порядку» Институтская, «поскучнел», и до полудня котировки СКВ не покидали район 28,07-09/28,10-13 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,09/ 28,12

евро – 31,79 / 31,83

российский рубль – 0,420/ 0,421

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